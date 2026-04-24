Polizei Mettmann

POL-ME: Brennende Müllcontainer beschädigen Hauswand - Polizei bittet um Hinweise - 2604082

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Velbert (ots)

Am späten Donnerstagabend, 23. April 2026, brannte auf dem Grundstück eines Internats in Velbert-Langenberg eine Altpapiertonne. Durch die Hitzeentwicklung wurden eine weitere Tonne sowie die Hauswand beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 23:10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandausbruch auf dem Gelände eines Internates an der Straße Wewersbusch alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stellten sie fest, dass eine Altpapiertonne, die auf dem rückwärtigen Gelände der Schule abgestellt war, in voller Ausdehnung brannte. Durch die Hitzeentwicklung war eine weitere Tonne sowie die dahinter befindliche Hauswand bereits stark beschädigt worden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass ein Teil der Hausfassade abplatzte. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die Schülerinnen und Schüler das Internat verlassen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Das Gebäude bleibt nach dem Abschluss der Löscharbeiten weiterhin bewohnbar.

Die Brandursache ist nach ersten Ermittlungen noch unklar. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Brand vorsätzlich herbeigeführt wurde. leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts der schweren Brandstiftung ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Spurensuche und -sicherung.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat am späten Donnerstagabend, 23. April 2026, verdächtige Beobachtungen an der Straße Wewersbusch gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

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