Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2604080

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Erkrath / Hilden / Wülfrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

In der Nacht auf Mittwoch, 22. April 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 20 und 6:40 Uhr in ein Firmengebäude an der Lise-Meitner-Straße in Wülfrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Werkzeug gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit von Dienstag, 21. April 2026, gegen 16:20 Uhr, bis Mittwoch, 22. April 2026, gegen 7 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in den Büroraum eines Friedhofs an der Kirchhofstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und suchten nach Wertgegenständen. Es wurden drei Smartphones gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Zeit von Montag, 20. April 2026, gegen 15 Uhr, bis Mittwoch, 22. April 2026, gegen 17:15 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bergstraße in Erkrath-Hochdahl eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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