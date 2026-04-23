Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte entwenden Motorrad - 2604079

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Haan (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter entwendeten zwischen Samstag, 18. April 2026, und Mittwoch, 22. April 2026, ein in Haan geparktes Motorrad der Marke Kawasaki. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet und ist auf der Suche nach Zeuginnen oder Zeugen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Der Halter einer neun Monate alten Kawasaki Z900 hat sein Motorrad zuletzt am vergangenen Samstag, 14 Uhr, abgeschlossen auf einem Parkplatz an der Fliederstraße auf Höhe der Hausnummer 6 gesehen. Am Mittwochmorgen gegen 5:45 Uhr stellte der Halter fest, dass die schwarze Kawasaki mit Mettmanner Städtekennung (ME) gestohlen worden war.

Der Halter informierte folgerichtig die Polizei, die ein Verfahren einleitete und das Motorrad zur internationalen Fahndung ausschrieb.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Kawasaki Z900 machen? Zeuginnen oder Zeugen können sich jederzeit an die Wache in Haan unter der Nummer 02129 9328-6480 wenden.

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