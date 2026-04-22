Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2604077

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Langenfeld/Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter sind am Dienstag, 21. April 2026, zwischen 11.30 Uhr und 14.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Luisenstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen sie über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus und durchwühlten es delikttypisch. Sie entwendeten eine größere Summe Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Im Zeitraum zwischen 14. April 2026, 19:45 Uhr, und Dienstag, 21. April 2026, 18:20 Uhr, haben bislang unbekannte Täterinnen oder Täter mehrere Türen innerhalb einer Sporthalle an der Geschwister-Scholl-Straße aufgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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