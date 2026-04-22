POL-ME: Müllcontainer angezündet: Polizei bittet um Hinweise - 2604075
Monheim am Rhein (ots)
In der Nacht auf Mittwoch, 22. April 2026, brannte in Monheim am Rhein ein Müllcontainer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 2:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Müllcontainer am Steglitzer Platz in Höhe der Hausnummer 7 gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, trotzdem brannte der Müllcontainer vollständig ab.
Die Polizei fragt:
Wer hat zur Tatzeit am Steglitzer Platz etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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