Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2604073

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Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Freitag, 17. April 2026 wurde in Haan auf der Kaiserstraße ein gelber Skoda Citigo an einer Ampel beschädigt. Die Fahrerin gab an, gegen 13:35 Uhr an der Rotlicht zeigenden Ampel an der Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 43 gehalten zu haben, als ein dunkles Auto auf ihr Heck auffuhr. Der Fahrer stritt zunächst ab, den Unfall verursacht zu haben. Erst als ein Jugendlicher sich als Unfallzeuge meldete, gab der circa 60 bis 70 Jahre alte Fahrer mit weißen Haaren an, dass er keinen Schaden verursacht habe und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. An dem Skoda Citogo entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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