Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2604072

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter sind am Sonntag, 19. April 2026, gegen 19.30 Uhr in einen Baucontainer am Else-Rouge-Weg eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten sie die Eingangstüre auf, durchsuchten den Container delikttypisch und entwendeten Werkzeug.

Am Freitag, 17. April 2026, sind zwei bislang unbekannte Täter gegen 21.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße An den Banden eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster sowie eine Terrassentüre auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Zeugenangaben zufolge flohen zwei Täter in einem schwarzen Audi A4 vom Tatort. Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Erste Person:

- südeuropäisches Aussehen - circa 1,80 Meter groß - 20 bis 25 Jahre alt - schlank - dunkle Haare - trug eine schwarze Jeans - trug eine Basecap

Zweite Person:

- südeuropäisches Aussehen - circa 1,80 Meter groß - 20 bis 25 Jahre alt - schlank - dunkle Haare - trug eine schwarze Jeans - trug einen Rucksack

Einen weiteren Einbruch in Ratingen wurde der Polizei am Montagmorgen (20. April 2026) in Lintorf gemeldet. Hier hatten sich bislang noch unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag unbefugt Zutritt auf das Gelände einer Firma an der Kalkumer Straße verschafft und dort insgesamt neun Baucontainer aufgebrochen. Sie entwendeten Werkzeug und Maschinen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme vor Ort stellte sich zudem heraus, dass bei einem benachbarten Pferdehof ein mit Küchenteilen beladener Anhänger entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Samstag, 18. April 2026, sind bislang unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher zwischen 18 Uhr und 21:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Bahnstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Sie durchwühlten die Räume delikttypisch. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter sind in der Nacht auf Samstag, 18. April 2026, gegen 2 Uhr in das Gelände eines Handwerksbetriebs an der Straße Am Wald eingedrungen und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge Kupferkabel.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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