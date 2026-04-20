Polizei Mettmann

POL-ME: "Operation Speed": Polizei Mettmann kontrolliert Verkehrsteilnehmende - 2604066

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In der Zeit von Montag, 13. April 2026, bis Sonntag, 19. April 2026, hat die Kreispolizeibehörde Mettmann an der regelmäßig stattfindenden europaweiten Aktionswoche "Operation Speed" teilgenommen. Mit der Kontrollaktion sensibilisieren die Expertinnen und Experten des Verkehrsdienstes durch verstärkte Radar- und Laser-Überwachung die Verkehrsteilnehmenden für mehr Verkehrssicherheit. Das sind die Ergebnisse: Der Verkehrsdienst kontrollierte im Verlauf der "RoadPol-Woche" Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im gesamten Kreisgebiet. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der in Velbert auf einer außerörtlichen Straße mit 115 km/h statt erlaubten 50 Kilometer pro Stunde gemessen wurde. Auf den Fahrer, der mit dem speziell zur Verkehrsüberwachung umgerüsteten zivilen "ProVida-Motorrad" der Kreispolizeibehörde Mettmann kontrolliert werden konnte, warten nun nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von rund 630 Euro, ein Eintrag von zwei Punkten im Fahreignungsregister sowie zwei Monate Fahrverbot.

Eine Übersicht der Verstöße im Kreis:

Wülfrath: 19 Geschwindigkeitsverstöße

Heiligenhaus: 25 Geschwindigkeitsverstöße

Velbert: 33 Geschwindigkeitsverstöße, davon acht mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Haan: 32 Geschwindigkeitsverstöße

Hilden: 10 Geschwindigkeitsverstöße

Mettmann: 24 Geschwindigkeitsverstöße, davon eine mit Ordnungswidrigkeitenanzeige

Ratingen: 83 Verwarngelder, davon zwei mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Monheim am Rhein: 41 Verwarngelder

Am gestrigen Sonntag, 19. April 2026, fand zudem im Rahmen der Aktionswoche der erste Kradaktionstag für das Jahr 2026 der Kreispolizeibehörde Mettmann statt. Im Fokus standen vor allem Motorradfahrende, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verkehrsdienstes, der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz sowie des Ordnungsamtes der Stadt Velbert kontrolliert wurden. Aufgrund des wechselhaften Wetters waren weniger Bikerinnen und Biker als saisonüblich unterwegs, weshalb auch die Kontrollzahlen eher gering ausfielen. Der Verkehrsdienst nimmt die entsprechenden Stellen, an denen es häufig zu Geschwindigkeitsverstößen und Lärmbelästigungen für Anwohnerinnen und Anwohner kommt, auch in Zukunft in den Fokus der Kontrolltätigkeiten.

Die Ergebnisse des Einsatzes in Velbert:

Laserkontrolle an der Nordrather Straße: Messung ohne Fehlverhalten

Laserkontrolle an der Kuhlendahler Straße: Zwei Verwarngelder und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit Fahrverbot

Laserkontrolle im Bereich Wodanstraße: Messung ohne Fehlverhalten.

Laserkontrolle an der Kettwiger Straße: Zehn Verwarngelder und eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Laserkontrolle an der Ruhrstraße (Heiligenhaus): Zwölf Verwarngelder und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Motorradfahrer wurde mit 94 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Darüber hinaus gelang es den Polizistinnen und Polizisten einen Verkehrsteilnehmer zu stoppen, der sein Auto ohne gültige Fahrerlaubnis geführt hatte. Der Fahrer muss sich zudem in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. Auf einen weiteren Fahrer wartet eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell