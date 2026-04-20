Polizei Mettmann

POL-ME: Hyundai gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2604067

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Heiligenhaus (ots)

In der Zeit vom 15. April 2026 bis zum 17. April 2026 wurde ein Auto der Marke Hyundai Santa Fe von einem Parkplatz in Heiligenhaus-Isenbügel gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Nutzer eines weißen Hyundai Santa Fe hatte sein Auto am Mittwoch, 15. April 2026, gegen 8:30 Uhr, auf einem Wanderparkplatz an der Langenbügeler Straße in Höhe der Hausnummer 25 abgestellt.

Am Freitagmorgen, 17. April 2026, stellte er den Diebstahl seines sechs Jahre alten Autos fest. Er alarmierte folgerichtig die Polizei, die ein Verfahren einleitete und das Auto mit einer Städtekennung für den Kreis Mettmann (ME) zur internationalen Fahndung ausschrieb.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat an der Langenbügeler Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Angaben zum Verbleib des Hyundai Santa Fe tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

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