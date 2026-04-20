Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Senior - 2604068

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

Ein 93-Jähriger ist am Donnerstag, 16. April 2026, in Monheim am Rhein Opfer eines Telefonbetrügers geworden. Der Anrufer hatte sich als Bankmitarbeiter ausgegeben und den Senior um einen mittleren fünfstelligen Betrag betrogen. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um erneut eindringlich vor den Maschen der Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14 Uhr erhielt ein 93-Jähriger einen Anruf eines Mannes, der sich als Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab. Der Anrufer täuschte vor, dass er die Sicherheit des Kontos überprüfen müsse und forderte den Senior auf, mehrere QR-Codes zu scannen. Der Senior folgte den Anweisungen und nannte dem Anrufer in dem mehrstündigen Telefonat mehrere PIN-Nummern.

Erst im Anschluss stellte der 93-Jährige fest, dass es zu Abbuchungen auf seinem Konto mit einer mittleren fünfstelligen Schadenssumme gekommen war. Er alarmierte folgerichtig die Polizei, die ein Verfahren einleitete.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und nimmt den aktuellen Vorfall zum Anlass, um vor den zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrügern sowohl am Telefon als auch an der Haustür zu warnen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Giro- oder Debitkarte an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell