Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2604074

Bild-Infos

Download

Ratingen / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Zeit von Freitag, 17. April 2026, gegen 8 Uhr, bis Montag, 20. April 2026, gegen 11 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet südlich der Hugo-Henkel-Straße in Ratingen-Hösel eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Zeit von Montag, 13. April 2026, gegen 12 Uhr, bis Montag, 20. April 2026, gegen 15:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Reihenhaus an der Carl-Zöllig-Straße in Ratingen-Ost eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Haustür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit von Samstag, 18. April 2026, gegen 19 Uhr, bis Montag, 20. April 2026, gegen 7 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Kita an der Lortzingstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell