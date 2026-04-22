Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2604076

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Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Hilden fuhr am Dienstag, 21. April 2026, gegen 8 Uhr mit seinem Fahrrad von der Mettmanner Straße auf einem kleinen Gehweg am Ende eines Wendehammers auf die Mozartstraße. In Höhe der Hausnummer 108 wurde der 14-Jährige plötzlich von einem unbekannten Mann angesprochen und gegen den linken Arm gestoßen. Nur mit viel Mühe konnte der Radfahrer einen Sturz vermeiden und blieb unverletzt. Der Unbekannte wird beschrieben als: circa 65 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, mit normaler Statur, trug dunkelblaue Kleidung (vermutlich kariert), hatte einen weißen Bart und weiße Haare.

Am Freitag, 17. April 2026, befuhr ein 92-jähriger Hildener gegen 13:50 Uhr mit seinem Ford Kuga die Richrather Straße in Richtung Langenfeld in Hilden. In Höhe der Hausnummer 40 stieß er vermutlich mit seinem Seitenspiegel gegen ein unbekanntes Auto, das am rechten Straßenrand stand. Die Halterin oder der Halter des mutmaßlich beschädigten Autos wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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