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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rind getötet - Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

Bellstedt (ots)

Auf einer Koppel zwischen Bellstedt und Rockstedt wurde am Dienstagvormittag ein lebloses Rind gefunden. Bei der Inaugenscheinnahme mit dem zuständigen Landwirt wurden mehrere Einstiche an der Tierleiche festgestellt. An dem Ereignisort kamen neben den Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser auch jene der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz. Unmittelbar wurde das zuständige Veterinäramt des Kyffhäuserkreises über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. In enger Abstimmung des Amtstierarztes mit dem Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz wurde für den Folgetag ein Sektionstermin zur Klärung der Ursache des Todes vereinbart. Aufgrund der festgestellten Verletzungen des Tieres wird von einer Fremdeinwirkungen ausgegangen. Die Kuh hinterlässt ein drei Monate altes Kalb.

Zeugen, die Hinweise geben können, die im Zusammenhang mit dem Sterben des Rindes stehen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 oder bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen des Vergehens nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.

Aktenzeichen: 0097824

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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