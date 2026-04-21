Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei und Feuerwehr rücken zu Kellerbrand aus

Nordhausen (ots)

Am Montag brannte gegen 16.30 Uhr der Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Rautenstraße. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Beamte der Nordhäuser Kriminalpolizei nahmen vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf.

Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Personen im Bereich des Brandortes festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0097022

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