PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei und Feuerwehr rücken zu Kellerbrand aus

Nordhausen (ots)

Am Montag brannte gegen 16.30 Uhr der Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Rautenstraße. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Beamte der Nordhäuser Kriminalpolizei nahmen vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf.

Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Personen im Bereich des Brandortes festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0097022

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 09:26

    LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

    Mühlhausen (ots) - In der vergangenen Nacht gegen 4.20 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter in der Tonbergstraße einen Zigarettenautomaten. Ein Anwohner hörte einen lauten Knall und informierte die Polizei. Diese nahmen vor Ort die Ermittlungen auf und sicherten Spuren. Die unbekannten Täter waren bereits geflüchtet. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie Bargeld und Zigaretten. Der Wert des Beuteguts ist nun ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 09:25

    LPI-NDH: Unbekannte versuchen in Tresorraum einzudringen

    Roßleben (ots) - In einer Bankfiliale am Richard-Hüttig-Platz stellten Mitarbeiter fest, dass durch Unbekannte an mehreren Türen Hebelmale verursacht wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Täter so am zurückliegenden Wochenende so in einen Tresorraum einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Durch die Bank werden nun die Videoaufzeichnungen geprüft, wann die Tat stattgefunden hat und wer hieran beteiligt ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 09:24

    LPI-NDH: Betrügern aufgesessen - Eichsfelder verlieren viel Geld

    Leinefelde-Worbis (ots) - Ein Paar aus Leinefelde-Worbis sind in den zurückliegenden Wochen Betrügern aufgesessen. Die derzeit Unbekannten gaben sich als Mitarbeiter der Hausbank aus und wiesen den vermeintlichen Bankkunden an, persönliche Daten anzugeben. Vermutlich nutzten die Betrüger diese, um Zugriff auf das Konto zu gelangen und mehrere Buchungen vorzunehmen. Ersten Erkenntnissen nach liegt der Vermögensschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren