Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 4.20 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter in der Tonbergstraße einen Zigarettenautomaten. Ein Anwohner hörte einen lauten Knall und informierte die Polizei. Diese nahmen vor Ort die Ermittlungen auf und sicherten Spuren. Die unbekannten Täter waren bereits geflüchtet. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie Bargeld und Zigaretten.

Der Wert des Beuteguts ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0097136

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