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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrügern aufgesessen - Eichsfelder verlieren viel Geld

Leinefelde-Worbis (ots)

Ein Paar aus Leinefelde-Worbis sind in den zurückliegenden Wochen Betrügern aufgesessen. Die derzeit Unbekannten gaben sich als Mitarbeiter der Hausbank aus und wiesen den vermeintlichen Bankkunden an, persönliche Daten anzugeben. Vermutlich nutzten die Betrüger diese, um Zugriff auf das Konto zu gelangen und mehrere Buchungen vorzunehmen. Ersten Erkenntnissen nach liegt der Vermögensschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei weist weiter darauf hin, sich von vermeintlichen Bankmitarbeitern nicht in die Enge treiben zu lassen, wenn diese Daten abfragen. Kontaktieren Sie Ihre Hausbank mit den Nummern, die Ihnen bekannt sind. Geben sie keine persönlichen Daten gegenüber unbekannten Dritten heraus. Bleiben Sie stets sensibel im Umgang mit persönlichen- sowie Bankdaten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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