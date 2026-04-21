LPI-NDH: Radfahrer und Auto kollidieren

Mühlhausen (ots) - In der Nacht zu Dienstag kam es gegen 0.20 Uhr in der Waidstraße zum Brand eines Carports sowie eines darunter abgestellten Fahrzeuges. In der Folge griff das Feuer auf das angrenzende Gebäude über. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein als Restaurant und Wohngebäude genutztes Objekt. Vier Menschen, die sich in dem Geschäfts- und Wohngebäude aufhielten, konnten rechtzeitig evakuiert werden. ...

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