Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer und Auto kollidieren
Mühlhausen (ots)
Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 14.12 Uhr in der Friedensstraße, auf Höhe der Wanfrieder Straße, ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Fahrradfahrers sowie einer Autofahrerin. Der Radfahrer querte vor dem Auto die Fahrbahn, welches sich gerade in Bewegung setzte. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen kam vor Ort zum Einsatz und versorgte den 53-jährigen Mann. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln wegen fahrlässiger Körperverletzung.
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