Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand verursacht hohen Sachschaden

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es gegen 0.20 Uhr in der Waidstraße zum Brand eines Carports sowie eines darunter abgestellten Fahrzeuges. In der Folge griff das Feuer auf das angrenzende Gebäude über. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein als Restaurant und Wohngebäude genutztes Objekt. Vier Menschen, die sich in dem Geschäfts- und Wohngebäude aufhielten, konnten rechtzeitig evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz. Am Dienstagmorgen musste der Löscheinsatz der Feuerwehr aufgrund des Wiederaufflammens von Glutnestern fortgesetzt werden. Zur Klärung der Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich schätzungsweise auf mehr als 100.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0097092

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