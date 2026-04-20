Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeutet Hundegeschirr

Mühlhausen (ots)

Aus einem Geschäft für Tierbedarf hat in der Zeit von Samstagabend 19 Uhr bis Montagmorgen 8.30 Uhr ein derzeit unbekannter Täter zunächst eine Tür aufgehebelt, um sich anschließend aus den Warenauslagen in rechtswidriger Absicht an Schleppleinen und einem Hundegeschirr zu bereichern. Hierbei entstand durch das gewaltsame Eindringen in den Markt in der Sondershäuser Straße ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Beutegut hatte einen Wert von mehr als einhundert Euro.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0096169

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