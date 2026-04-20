Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildtier ausgewichen - Fahrer leichtverletzt

Liebenrode (ots)

Auf der Landstraße 2062 kam es am Montagmorgen zwischen Liebenrode und Holbach zu einer Beinahekollison eines Toyota mit einem Wildtier. Der wich zwei Rehen aus, kam von der Fahrbahn ab du verletzte sich leicht. An dem Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht.

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