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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Bäckereigeschäft

Oberdorla (ots)

Auf eine Bäckerei hatten es bislang unbekannte Täter im Unstrut-Hainich-Kreis abgesehen. Die Täter hatten sich in Oberdorla in der Eisenacher Landstraße über eine Schiebetür gewaltsam Zutritt in einen Markt verschafft und sich zur dortigen Bäckereifiliale begeben. Die Täter erbeuteten aus dem Bäckereigeschäft schließlich einen vierstelligen Bargeldbetrag. Durch einen Lieferanten wurde der Einbruch heute Morgen gegen 5.15 Uhr festgestellt.

Polizeibeamte sicherten Spuren am Tatort. Hinweise zu Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0096017

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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