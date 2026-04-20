Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Landhandel

Schönstedt (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Landhandel in der Schulgasse ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beutegut und entwendeten schließlich einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei sicherte Spuren und bittet unter der Tel. 03601/4510 um Hinweise.

Aktenzeichen: 0096047

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