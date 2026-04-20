PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Landhandel

Schönstedt (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Landhandel in der Schulgasse ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beutegut und entwendeten schließlich einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei sicherte Spuren und bittet unter der Tel. 03601/4510 um Hinweise.

Aktenzeichen: 0096047

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 12:31

    LPI-NDH: Einbruch in Bäckereigeschäft

    Oberdorla (ots) - Auf eine Bäckerei hatten es bislang unbekannte Täter im Unstrut-Hainich-Kreis abgesehen. Die Täter hatten sich in Oberdorla in der Eisenacher Landstraße über eine Schiebetür gewaltsam Zutritt in einen Markt verschafft und sich zur dortigen Bäckereifiliale begeben. Die Täter erbeuteten aus dem Bäckereigeschäft schließlich einen vierstelligen Bargeldbetrag. Durch einen Lieferanten wurde der ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 12:30

    LPI-NDH: Bundesstraße 4 nach Verkehrsunfall gesperrt

    Nordhausen (ots) - Seit Montagmorgen kommt es auf der Bundesstraße 4 im Landkreis Nordhausen nach einem Verkehrsunfall zu Verkehrsbehinderungen. Der Fahrer des Lkw befuhr die Bundesstraße aus Richtung Nordhausen in Fahrtrichtung Sondershausen, als er etwa 300 Meter nach der Abfahrt Steinbrücken aus derzeit noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der mit Solarpaneelen beladene Lkw kam auf der Seite ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 12:26

    LPI-NDH: Unfallfluchten geklärt

    Körner/Kirchheilingen (ots) - Am Sonntag ereignete sich in der Stiegelstraße in Körner ein Verkehrsunfall. Ein männlicher Fahrer war gegen ein Tor gefahren und direkt danach geflüchtet. Der Mann kehrte einige Zeit nach dem Unfall an den Ort des Geschehens zurück, flüchtete dann aber erneut. Anhand der Hinweise konnte eine Anschrift ausfindig gemacht werden. Der Mann wurde stark alkoholisiert angetroffen. Demzufolge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren