LPI-NDH: Autofahrer leicht verletzt

Nordhausen (ots) - Seit Montagmorgen kommt es auf der Bundesstraße 4 im Landkreis Nordhausen nach einem Verkehrsunfall zu Verkehrsbehinderungen. Der Fahrer des Lkw befuhr die Bundesstraße aus Richtung Nordhausen in Fahrtrichtung Sondershausen, als er etwa 300 Meter nach der Abfahrt Steinbrücken aus derzeit noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der mit Solarpaneelen beladene Lkw kam auf der Seite ...

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