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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer leicht verletzt

Liebenrode (ots)

Im Straßengraben endete die Fahrt eines Autofahrers am Montagmorgen im Landkreis Nordhausen. Er befuhr die Landstraße 2062 aus Richtung Liebenrode in Richtung Holbach, als er seinen Angaben zufolge Wildtieren habe ausweichen müssen. In weiterer Folge geriet das Auto in den Straßengraben. Der Autofahrer verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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