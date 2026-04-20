Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Autofahrer leicht verletzt
Liebenrode (ots)
Im Straßengraben endete die Fahrt eines Autofahrers am Montagmorgen im Landkreis Nordhausen. Er befuhr die Landstraße 2062 aus Richtung Liebenrode in Richtung Holbach, als er seinen Angaben zufolge Wildtieren habe ausweichen müssen. In weiterer Folge geriet das Auto in den Straßengraben. Der Autofahrer verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.
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