Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte entwenden Arbeitsmaschinen - Hoher Beuteschaden entstanden

Nordhausen (ots)

Von einem Grundstück im Uthleber weg entwendeten derzeit Unbekannte Täter einen Bagger, einen Radlader sowie einen Abrisshammeraufsatz. der Beuteschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Ersten Hinweisen zufolge wurden die Maschinen am Samstag in der Zeit von 20.20 Uhr bis 21.37 Uhr auf einen Anhänger verladen. Zudem soll auf dem Anhänger ein weiteres Fahrzeug gestanden haben. Bei der Tatausübung sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Mit dem Beutegut entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0096282

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