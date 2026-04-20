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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Minibagger entwendet

Reinsdorf (ots)

Von einem Grundstück im Bretlebener Weg, welches sich bei dem dortigen alten Sportplatz befindet, wurde ein Minibagger im Wert von etwa 20000 Euro entwendet. Die derzeit unbekannten Täter entwendeten den Bagger in der Zeit von Freitag 18 Uhr bis Montag 7 Uhr. Mit dem Beutegut verschwanden sie in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0096166

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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