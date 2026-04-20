Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Vorfahrtverstoß führt zu Verkehrsunfall
Mühlhausen (ots)
Im Kreuzungsbereich der Thomas-Müntzer-Straße auf Höhe der Waidstraße ereignete sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 58-Jähriger beabsichtigte die Thomas-Müntzer-Straße zu queren. Hierbei übersah er vermutlich einen Ford und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Der Ford wurde anschließend an die Unfallaufnahme abgeschleppt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln wegen fahrlässiger Körperverletzung.
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