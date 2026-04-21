Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte versuchen in Tresorraum einzudringen

Roßleben (ots)

In einer Bankfiliale am Richard-Hüttig-Platz stellten Mitarbeiter fest, dass durch Unbekannte an mehreren Türen Hebelmale verursacht wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Täter so am zurückliegenden Wochenende so in einen Tresorraum einzudringen. Dies gelang jedoch nicht.

Durch die Bank werden nun die Videoaufzeichnungen geprüft, wann die Tat stattgefunden hat und wer hieran beteiligt war. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0096856

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