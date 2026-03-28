Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Flüchtiger Ladendieb - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde die Polizei Speyer über einen aktuellen Ladendiebstahl in der Müller Filiale in der Speyerer Innenstadt informiert. Hierbei soll ein bislang unbekannter Täter mehrere Parfüms in seine Umhängetasche gelegt und anschließend die Filiale verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen. Der Beschuldigte flüchtete mittels eines blauen Herrenfahrrads in Richtung der Wormser Straße. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose und führte eine graue Stofftasche mit sich. Der bislang unbekannte Täter konnte im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 635,55EUR.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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