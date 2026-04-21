Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto überschlägt sich - Platzverweise gegen Unbeteiligte ausgesprochen

Sondershausen (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Talstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Skoda in Folge einer Kollision überschlagen hatte und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und in ein Klinikum zur weiteren Behandlung gebracht. Unfallursächlich war das Ausparken eines 19-jährigen Audi-Fahrers, der vermutlich die herannahende Skoda-Fahrerin nicht bemerkte. An beiden Fahrzeugen entstanden durch den Aufprall zum Teil erhebliche Beschädigungen.

Neben der Unfallaufnahme hatten die Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser mit unbeteiligten Personen zu tun, die trotz mehrmaliger Aufforderungen sich zu entfernen, da sie durch das Betreten der Unfallstelle die Einsatz- und Rettungsmaßnehmen stören, nicht nachkamen. Dieses Verhalten - auch gegenüber den Unfallbeteiligten und Rettungskräften - wurde nicht geduldet, sodass die Beamten Platzverweise aussprechen mussten.

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