Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Diesel aus Bagger entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hoogstede (ots)

Zwischen Freitag, den 13. Februar 2026, 17:00 Uhr, und Montag, den 16. Februar 2026, 07:00 Uhr, kam es an der Straße Scheerhorner Diek in Hoogstede zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Durchtrennen eines Metallzaunes Zutritt zu einem eingezäunten Baustellengelände. Anschließend entwendeten sie aus einem dort abgestellten Bagger rund 200 Liter Diesel.

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

