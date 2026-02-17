Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Montag, den 16. Februar 2026, kam es zwischen 18:37 Uhr und 20:43 Uhr in der Straße "Am Böllenmoor" in Meppen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

