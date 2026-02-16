PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Polizei sucht Zeugen

Emlichheim (ots)

Am Samstag, den 14. Februar 2026, kam es zwischen 18:00 Uhr und 20:55 Uhr an der Hauptstraße in Emlichheim zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter besprühten in diesem Zeitraum den öffentlichen Gehweg sowie die Felgen eines schwarzen Mercedes CLA mit Signalfarbe aus einer Sprühdose. Es entstand Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

