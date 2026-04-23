Polizei Mettmann

POL-ME: Hyundai Santa Fe gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2604078

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Velbert (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 22. April 2026, wurde in Velbert-Mitte ein Hyundai Santa Fe entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Dienstabend hat ein 62-jähriger Velberter gegen 20 Uhr seinen braunen Hyundai Santa Fe zuletzt an der Birkenstraße in Höhe der Hausnummer 55 geparkt gesehen. Am Mittwochmorgen stellte er gegen 9:15 Uhr den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben den sechs Jahre alten SUV mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Birkenstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

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