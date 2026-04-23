Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei begrüßt 24 Mädchen und Jungen zum "Girls' & Boys' Day" - 2604081

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Kreis Mettmann (ots)

Wie funktioniert das eigentlich mit den Fingerabdrücken? Wie arbeitet die Spurensicherung? Welche Ausrüstungsgegenstände tragen Einsatzkräfte im Dienst ständig mit sich herum und welche Selbstverteidigungs- und Festnahmetechniken gibt es bei der Polizei? All diese Fragen und noch viele mehr beantwortete die Kreispolizeibehörde Mettmann am heutigen Donnerstag, 23. April 2026, 24 Mädchen und Jungen beim so genannten "Girls' & Boys' Day" - denn auch in diesem Jahr beteiligte sich die Behörde an dem bundesweiten Aktionstag.

Am Morgen begrüßte sie dazu Landrätin Dr. Bettina Warnecke in ihrer Funktion als Leiterin der Kreispolizeibehörde Mettmann gemeinsam mit dem Abteilungsleiter Polizei Holger Schepanski im Haupthaus der Polizei am Adalbert-Bach-Platz. Gemeinsam machten sie den polizeiinteressierten Jugendlichen deutlich, wie dringend guter Nachwuchs auch bei der Polizei benötigt wird und ermunterten sie, sich später auch bei der Polizei zu bewerben.

Danach übergaben sie die neugierigen Mädchen und Jungen an die Personalwerberin, Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, die mit ihrem Team diesen Tag organisiert hatte. Neben Stationen beim Erkennungsdienst der Kriminalpolizei, wo die Mädchen und Jungen unter anderem Fingerabdrücke nehmen durften, stand hierbei auch eine Vorführung von Techniken der Polizeilichen Sonderdienste auf der Tagesordnung. Die Polizistinnen und Polizisten zeigten den Jugendlichen dabei nicht nur ihre umfangreiche Ausrüstung, sondern führten auch Festnahmetechniken vor. Natürlich durften die Teilnehmenden hierbei aber auch selbst den Körperschutz anlegen oder die Techniken ausprobieren.

Ein besonderes Highlight war auch der Besuch einer Hundeführerin und eines Hundeführers mit ihren Diensthunden. Sie zeigten, wie die vierbeinigen Kollegen Drogen erschnüffeln können. Weiter ging es dann mit einer Besichtigung des Polizeigewahrsams und des polizeilichen "Fuhrparks" - so konnten noch Fotos im Streifenwagen gemacht werden.

Zum Abschluss des Tages bot die Direktion Verkehr den Jugendlichen die Möglichkeit an, selbst Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen und auf einem Polizei-Motorrad Platz zu nehmen. "Wir gehen davon aus, dass wir heute gute Werbung für den Polizeiberuf machen konnten und hoffen natürlich, dass sich manche der Teilnehmenden möglicherweise sogar dafür entscheiden, sich nach der Schule bei der Polizei zu bewerben", so Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann.

Fragen zum Dualen Studium oder zur Ausbildung über die Fachoberschule beantwortet die Personalwerberin Nicole Rehmann unter der Rufnummer 02104 982-2222 oder per Mail an personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de.

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