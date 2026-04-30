LPI-J: Ast fällt auf Transporter

Weimar (ots) - Am Dienstagabend gerieten zwei sich flüchtig bekannte Personen in Weimar in eine körperliche Auseinandersetzung. Aus zunächst verbalen Streitigkeiten entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der Beteiligten seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte erwiderte den Angriff ebenfalls mit einem Faustschlag. Anschließend trennten sich beide Personen ...

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