LPI-J: Ast fällt auf Transporter
Apolda (ots)
Ein Ast fiel gestern einem Transporter-Fahrer aufs Dach, als er durch die Apoldaer Straße in Apolda fuhr. Ein Anwohner hatte auf seinem Grundstück einen großen Ast vom Baum abgesägt und dieser fiel bedauerlicherweise auf den Transporter. Dabei entstand ein leichter Sachschaden aber verletzt wurde erfreulicher Weise niemand.
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