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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ast fällt auf Transporter

Apolda (ots)

Ein Ast fiel gestern einem Transporter-Fahrer aufs Dach, als er durch die Apoldaer Straße in Apolda fuhr. Ein Anwohner hatte auf seinem Grundstück einen großen Ast vom Baum abgesägt und dieser fiel bedauerlicherweise auf den Transporter. Dabei entstand ein leichter Sachschaden aber verletzt wurde erfreulicher Weise niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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