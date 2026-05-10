Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall mit Personenschaden
Sondershausen (ots)
Am Samstag, den 09.05.2026 gegen 21:10 Uhr, kam es zu einem Unfall mit Personenschaden. Die Fahrerin eines Pkw VW Touran befuhr die Frankenhäuser Str. in Sondershausen, in Richtung der Hospitalstr. Im Kreuzungsbereich wollte die Fahrerin nach links in die Alexander-Puschkin- Promenade abbiegen und übersah hierbei die entgegenkommende Fahrerin eines Pkw Nissan. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich die Fahrerin des Pkw Nissan verletzte und mittels RTW ins KMG Klinikum Sondershausen verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden
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