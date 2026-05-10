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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Personenschaden

Sondershausen (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026 gegen 21:10 Uhr, kam es zu einem Unfall mit Personenschaden. Die Fahrerin eines Pkw VW Touran befuhr die Frankenhäuser Str. in Sondershausen, in Richtung der Hospitalstr. Im Kreuzungsbereich wollte die Fahrerin nach links in die Alexander-Puschkin- Promenade abbiegen und übersah hierbei die entgegenkommende Fahrerin eines Pkw Nissan. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich die Fahrerin des Pkw Nissan verletzte und mittels RTW ins KMG Klinikum Sondershausen verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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