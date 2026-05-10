Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer

Arenshausen (ots)

Am Freitag, 08.05. fiel Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld während der Streifenfahrt gegen 22:20 Uhr in der Halle-Kasseler-Straße in Arenshausen ein Radfahrer auf, welcher die Straße ohne Licht in Richtung Hohengandern befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 60jährigen Fahrers wurden Gleichgewichtsprobleme und weitere köperliche Auffälligkeiten festgestellt, die ein sicheres Führen des Fahrrades ausschließen. Ein Atemalkoholtest vor Ort zeigte zusätzlich einen Wert von 1,29 Promille, so dass nach der erfolgten Kontrolle eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und dem nunmehr Beschuldigten die Weiterfahrt mit seinem Fahrrad untersagt.

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