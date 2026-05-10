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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein Geschenk für Mutti

Nordhausen (ots)

Am Abend des 09.05.2026 erhielt die Nordhäuser Polizei einen Einsatz in der Landgrabenstraße in Nordhausen. Hier machte eine junge Frau auf sich aufmerksam, welche Angaben zu einem Diebstahl machte. Demnach hatte ein Kind einen günstigen Moment genutzt und einen Blumenstrauß, welchen sie für ihre Mutter anlässlich des Muttertages gekauft hatte, aus ihrer Einkaufstasche gezogen. Der Junge konnte schließlich durch die Beamten aufgegriffen werden. Angaben zum Verbleib des Straußes machte der Junge nicht. Ob er diesen selber als Geschenk für seine Mutter nutzen wollte, konnte nicht aufgeklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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