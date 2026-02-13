Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Gestohlener Toyota möglicherweise in Richtung Hameln geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Hannover/Ronnenberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags (13.02.2026) ist in Empelde ein weißer Toyota RAV4 entwendet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz wurde das Fahrzeug gegen 04:40 Uhr bewegt. Hinweise deuten darauf hin, dass der Pkw anschließend in Richtung Süd-Osten gefahren sein könnte und sich nun möglicherweise auch in unserer Region befindet.

Der 60-jährige Fahrzeughalter hatte seinen Wagen am Abend des 12.02.2026 in der Nähe seiner Wohnanschrift in der Karl-Serbent-Straße abgestellt und den Diebstahl am nächsten Morgen festgestellt. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen SUV der Marke Toyota. Auffällig ist ein "Beatles"-Aufkleber auf der rechten Heckseite.

Die Polizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511-109 5555 zu melden.

Hier geht's es zur Pressemitteilung der PD Hannover (inkl. Bildern): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6216456

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell