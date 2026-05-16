Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkener Unfallfahrer landet vor Straßenlaterne, Zeugen verhindern die Flucht

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Aus bislang ungeklärten Umständen kam am Freitag, 15. Mai gegen 19:25 Uhr ein 46jähriger Ukrainer mit seinem Fahrzeug von der Hammer Straße ab und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Laut Zeugenaussagen befuhr der 46jährige die Hammer Straße und passierte den Kreisverkehr in Höhe Bülowstraße. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Masten der Laterne. Ein Fluchtversuch des Unfallfahrers wurde einem 38jährigen Anwohner verhindert, welcher geistesgegenwärtig den Zündschlüssel des Fahrzeuges abzog. So konnte der Ukrainer bis zum Eintreffen der Polizei festgesetzt werden. Die Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte konnten bei dem Fahrer Alkoholeinfluss feststellen. Gegen ihn wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zusätzlich wurde der alkoholisierte Fahrzeugführer einem Hammer Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt. Das geführte Fahrzeug, ein Maruti Alto, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Ukrainers wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird derzeit auf 4.000 Euro geschätzt. (nue)

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