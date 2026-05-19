Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 74-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße zog sich am Montag, 18. Mai, eine 74-jährige Pedelecfahrerin leichte Verletzungen zu.

Ein 37-jähriger Polestar-Fahrer aus Bad Oeynhausen befuhr gegen 9.20 Uhr die Hohe Straße in östlicher Richtung. Im Einmündungsbereich zur Werler Straße beabsichtige er nach links auf die Werler Straße abzubiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit der Pedelecfahrerin, die den Radweg der Werler Straße in südlicher Richtung befuhr. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

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