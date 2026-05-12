Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Wohnungsbrand in Hamburg-Lohbrügge

Hamburg (ots)

Lohbrügge, Osterrade, Feuer mit Großeinsatz Rettungsdienst, 12.05.2026, 16:16 Uhr

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Osterrade gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude.

Insgesamt wurden fünf Personen leicht verletzt, wovon drei Personen durch den schnellen und koordinierten Einsatz vom Balkon gerettet wurden. Nach medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst verblieben alle vor Ort.

Die Brandbekämpfung erfolgte mit mehreren Strahlrohren im Innen- und Außenangriff. Das Feuer konnte dadurch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde das Gebäude umfassend kontrolliert und belüftet. Die Nachlöscharbeiten und die Kontrolle auf Glutnester dauerten bis in die Abendstunden an.

Die Feuerwehr Hamburg war mit rund 35 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdienst über zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell