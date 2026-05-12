Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Grundsteinlegung: Moderner und nachhaltiger Neubau stärkt Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Moorburg

Hamburg (ots)

Heute wurde durch Thomas Schuster, Staatsrat der Behörde für Inneres und Sport, Christian Carstensen, Bezirksamtsleiter Harburg, Jörg Sauermann, Leiter der Feuerwehr Hamburg, Harald Burghart, Landesbereichsführer der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg sowie durch Jan Zunke, Geschäftsführer der Sprinkenhof GmbH, der Grundstein für den modernen und nachhaltigen Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Moorburg gesetzt. Der Neubau entgegnet dem gestiegenen Platz- und Funktionsbedarf am Moorburger Elbdeich und ergänzt das Bestandsgebäude, das künftig der Jugendfeuerwehr dient.

Auf einem rund 2.300 Quadratmeter großen Grundstück entsteht ein modernes Feuerwehrhaus mit einer Bruttogrundfläche von 625 Quadratmetern. Ziel des Projekts ist es, optimale Voraussetzungen für zeitgemäße Einsatzabläufe, moderne Arbeitsbedingungen und eine leistungsfähige Infrastruktur zu schaffen. Die Maßnahme wird durch die Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG (P+F KG) realisiert und anschließend an die Behörde für Inneres und Sport - Feuerwehr Hamburg verpachtet. Die Übergabe ist für Juni 2027 vorgesehen.

Thomas Schuster, Staatsrat der Behörde für Inneres und Sport: "Mit dem Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Moorburg schaffen wir moderne Rahmenbedingungen für Einsätze, Ausbildung und das Miteinander in der Wehr. Damit stärken wir dauerhaft die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr und die Innere Sicherheit in Hamburg. Die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr leisten tagtäglich einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Gefahrenabwehr in unserer Stadt."

Christian Carstensen, Bezirksamtsleiter Harburg: "Die Freiwilligen Feuerwehren leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt. Gerade in dezentralen Stadtteilen wie Moorburg ist die Freiwillige Feuerwehr häufig als erste Einheit am Einsatzort. Dieses ehrenamtliche Engagement verdient höchste Anerkennung und bestmögliche Rahmenbedingungen. Gleichzeitig gehören die Feuerwehren neben Sport- und Schützenvereinen zu den Grundpfeilern des gesellschaftlichen Lebens. Mit dem modernen Neubau schaffen wir nun ein zeitgemäßes und angenehmes Umfeld für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Moorburg. Dass dabei auch die Jugendfeuerwehr profitiert, freut mich ganz besonders. Allen Beteiligten wünsche ich einen reibungslosen Verlauf der Baumaßnahme, damit wir schon bald die Fertigstellung feiern können."

Jörg Sauermann, Leiter der Feuerwehr Hamburg: "Bereits seit 1893 gibt es die Freiwillige Feuerwehr Moorburg. Mit dem Neubau erhalten die Kameradinnen und Kameraden ein hochmodernes Gebäude für ihren unverzichtbaren gesellschaftlichen Beitrag in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Weil wir im Einsatz Hand in Hand zusammenarbeiten, ist die Grundsteinlegung in Moorburg auch für die gesamte Feuerwehr Hamburg ein Grund zur Freude. Der Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Moorburg wird dazu beitragen, den Schutz der Bevölkerung auf einem hohen Niveau zu halten." Harald Burghart, Landesbereichsführer der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg: "Mit dem heutigen Grundstein legen wir nicht nur das Fundament für ein modernes Feuerwehrhaus, sondern stärken auch nachhaltig die Einsatzfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Moorburg. Der Neubau bietet unseren ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden optimale Bedingungen für Ausbildung, Einsatz und Gemeinschaft. Das ist ein starkes Signal für die Wertschätzung und Unterstützung des Ehrenamts in Hamburg."

Jan Zunke, Geschäftsführer der Sprinkenhof GmbH: "Mit dem Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Moorburg entsteht ein moderner und nachhaltig geplanter Standort, der funktionale Anforderungen mit energieeffizienter Technik und einer guten Einbindung in die Umgebung verbindet. Besonders wichtig ist uns, dass hier ein langfristig nutzbarer Standort entsteht, der sowohl den aktiven Einsatzkräften als auch der Jugendfeuerwehr gute Rahmenbedingungen bietet. Wir wünschen allen Beteiligten einen möglichst reibungslosen weiteren Bauverlauf."

Funktionalität, Nachhaltigkeit und architektonische Qualität

Der eingeschossige Baukörper mit teilweiser Unterkellerung fügt sich harmonisch in die Hanglage und die bestehende Umgebung am Moorburger Elbdeich ein. Die geschwungene Fassadengestaltung orientiert sich am natürlichen Geländeverlauf und greift zugleich die traditionelle Bauweise entlang des Elbdeichs auf. Zum Einsatz kommt recycelter Stein als prägendes Fassadenmaterial, das sowohl den nachhaltigen Anspruch des Projekts unterstreicht als auch eine ortstypische Gestaltung gewährleistet. Funktional erfüllt der Neubau höchste Anforderungen an einen modernen Feuerwehrstandort. Im nördlichen Gebäudeteil entstehen Fahrzeugremise und Alarmhof mit direkter Ausfahrt zum Moorburger Elbdeich. Daran angrenzend befinden sich Umkleide-, Sanitär- und Lagerräume. Im südlichen Bereich sind ein großer Besprechungsraum mit Küche sowie Büroräume vorgesehen. Großzügige Fensterflächen ermöglichen dort zugleich einen freien Blick in die Moorlandschaft.

Besonderes Augenmerk liegt auf einer ressourcenschonenden und energieeffizienten Bauweise. Das Gebäude der Gebäudeklasse 3 wird mit nachhaltiger Haustechnik, umweltfreundlichen Materialien sowie modernen Sicherheits- und Kommunikationssystemen ausgestattet. Ergänzend sind umfangreiche Begrünungsmaßnahmen vorgesehen, darunter eine begrünte Westfassade, neue Baumpflanzungen sowie zusätzliche Nistkästen und ökologisch aufgewertete Außenanlagen. Bereits vor Baubeginn wurden Maßnahmen zum Schutz der örtlichen Tier- und Pflanzenwelt umgesetzt.

Auch die Außenanlagen werden ebenfalls umfassend neugestaltet. Vorgesehen sind insgesamt 15 Pkw-Stellplätze, davon mehrere mit vorbereiteter beziehungsweise nachrüstbarer E-Ladeinfrastruktur, sowie zehn Fahrradstellplätze. Ein klar gegliedertes Wegekonzept mit separater Fahrbahn und farblich abgesetztem Fußweg gewährleistet sichere Verkehrsabläufe auf dem Gelände.

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