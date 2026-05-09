Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Patientenzimmer schnell gelöscht - Eine Person leicht verletzt

Hamburg (ots)

Marienthal - Jüthornstraße, Feuer mit drei Löschzügen und Großeinsatz Rettungsdienst, 09.05.2026, 11:27 Uhr

Am heutigen Vormittag kam es in einem Krankenhaus zu einem Brandereignis. Gegen 11:27 Uhr wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Feuer im Erdgeschoss alarmiert. Nach ersten Rückmeldungen brannte eine Matratze in einem Patientenzimmer, woraufhin umgehend die Evakuierung der betroffenen Station eingeleitet wurde.

Aufgrund der Lage wurde zunächst ein größeres Kräfteaufgebot zur Einsatzstelle entsandt. Die Patienten der betroffenen Station wurden auf eine benachbarte Station verlegt. Ein Patient wurde zunächst vermisst, konnte jedoch im weiteren Verlauf aufgefunden werden. Ein Mitarbeiter wurde leicht verletzt und in der Notaufnahme versorgt.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Das Gebäude wurde umfangreich kontrolliert, insbesondere die angrenzenden Stationen und Obergeschosse. Insgesamt wurden 36 Personen gesichtet, alle blieben unverletzt.

Die Feuerwehr Hamburg war mit rund 80 Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst etwa zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell