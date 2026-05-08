Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Transporter

Hamburg (ots)

Hamburg-Cranz, Neuenfelder Hauptdeich, Technische Hilfeleitung mit Großeinsatz für den Rettungsdienst, 08.05.2026, 08:17 Uhr

Am Neuenfelder Hauptdeich kam es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Transporter. Aufgrund der Schilderungen in mehreren eingegangenen Notrufen schickte die Rettungsleitstelle ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Unfallstelle. Neben zahlreichen Einsatzkräften zur technischen Rettung sowie Sonderkomponenten der Technik- und Umweltschutzwache wurde ein Großaufgebot des Rettungsdienstes und beide in Hamburg stationierten Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle alarmiert.

Durch den Zusammenstoß wurde eine Person im Transporter schwer eingeklemmt und musste durch die Feuerwehrkräfte mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Fahrzeug befreit werden. Trotz der schnellen technischen Rettung und der sofort eingeleiteten notärztlichen Versorgung verstarb die Person noch an der Unfallstelle.

Im Bus befanden sich insgesamt 17 Personen, die durch den Unfall verletzt wurden. Unter ihnen waren mehrere Kinder, die sich in Begleitung ihrer Eltern befanden. Drei der Fahrgäste wurden schwer, die übrigen 14 Fahrgäste leicht verletzt. Nach notärztlicher Sichtung und rettungsdienstlicher Versorgung wurden acht Personen durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Des Weiteren wurde durch den Unfall ein am Straßenrand befindlicher Strommast beschädigt, welcher durch die Feuerwehrkräfte stromlos geschaltet und im weiteren Verlauf durch den Energieversorger abgeschaltet werden musste.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg waren mit rund 80 Einsatzkräften gut zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.

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