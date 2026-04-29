Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall; Betrugsdelikt

Reutlingen (ots)

Gemeldeter Dachstuhlbrand

Zu einem gemeldeten Brand im Dachstuhl sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochvormittag in die Straße Obere Wässere ausgerückt. Nach derzeitigem Stand war es dort gegen 11.10 Uhr auf der Terrasse eines Flachdaches zu einem Brand gekommen. Durch die Feuerwehr, welche mit 13 Fahrzeugen und 40 Mann vor Ort war, konnte der Brand eingegrenzt und so eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Durch den Rauch wurden drei Personen leicht verletzt, welche vor Ort durch den mit acht Fahrzeugen und 16 Sanitätern anwesenden Rettungsdienst behandelt wurden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft dabei auch, ob der Brand durch eine Zigarettenkippe verursacht worden sein könnte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. (nf)

Ostfildern (ES): Bei Sturz verletzt

Ein Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag leicht verletzt. Der 49-Jährige war gegen 13.30 Uhr in der Nürtinger Straße unterwegs und kam dabei alleinbeteiligt zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am E-Bike entstand kein Schaden. (ar)

Ostfildern (ES): Rad verloren

Ein verlorenes Lkw-Rad hat am Mittwochvormittag auf der K1217 zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden geführt. Ein mit rund 26 Tonnen Split beladener Sattelzug war nach einem technischen Defekt liegengeblieben und musste von einem Spezialfahrzeug abgeschleppt werden. Während der Fahrt löste sich am Ortsende Kemnat an dem abgeschleppten Lkw ein Zwillingsrad samt Achsaufhängung und rollte zunächst die Kemnater Senke abwärts. Nachdem das Rad eine Grundstücksmauer touchiert sowie einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen beschädigt hatte, prallte es rund 500 Meter weiter frontal gegen einen ordnungsgemäß in Richtung Ortsmitte fahrenden Audi Q5. Dessen 42 Jahre alter Fahrer hatte keinerlei Chancen zu reagieren. Verletzt wurde niemand, allerdings dürfte an dem Audi wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zu den Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen mussten ein Kranfahrzeug und ein zweiter Spezialabschlepper, ein sogenannter Masterlifter sowie eine spezielle Nassreinigungsmaschine hinzugezogen werden. In der Folge musste die Kreisstraße bis etwa 14.45 Uhr teilweise voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. (cw)

Nürtingen (ES): Arbeitsunfall mit Verletzten

Zu einem Unternehmen in der Ohmstraße in Oberensingen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochmittag, gegen 13.30 Uhr, ausgerückt. Dort war nach derzeitigem Kenntnisstand im Zuge eines Batterietests ein Teil der Batterie explodiert, was zu einer Stichflamme führte. Zwei Mitarbeiter im Alter von 28 und 52 Jahren wurden dabei nicht unerheblich verletzt, weshalb sie nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden mussten. (mr)

Zollernalbkreis: Mehrere Personen um hohe Geldsummen betrogen - Warnung vor Anlagebetrügern

Die Polizei warnt vor Betrügern, die durch vermeintlich sehr lukrative Geldanlagen im Internet ihre Opfer um teils fünfstellige Geldbeträge bringen. Die Geschädigten wurden seit Oktober vergangenen Jahres über verschiedene Wege auf Social-Media-Gruppen aufmerksam, in denen große Gewinne durch Investitionen in die Vermietung von Powerbank-Ladestationen versprochen wurden. Durch Vertriebs-Niederlassungen in ganz Deutschland, unter anderem in Hechingen, sowie Apps und Vorzeigegeräte sollten die Anlagemöglichkeiten professionell und seriös wirken. Auf diese Weise konnte das Interesse bei einer Vielzahl an Menschen geweckt werden. Nachdem mutmaßliche Gewinnauszahlungen ausblieben, erkannten mehrere Geschädigte den Betrug und erstatteten Anzeige. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die mutmaßlichen Täter die Betrugsmasche aus Fernost initiiert und gesteuert haben. Gegen einen 56-jährigen Tatverdächtigen, der die Niederlassung in Hechingen leitete, sind ebenfalls Ermittlungen eingeleitet worden.

Auf die Warnhinweise zu diesem Fall wird auf der Homepage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ausdrücklich hingewiesen. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/weitere/2026/meldung_2026_04_09_orange_cat_energy_technology_co_ltd.html

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen zu den bislang rund 50 bekannten Fällen aufgenommen. Opfer der Betrugsmasche, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten über die Onlinewache https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ Anzeige zu erstatten.

Die Kriminalpolizei rät:

- Holen Sie vor einer Geldanlage, insbesondere, wenn sie online erfolgt, unbedingt Informationen ein und ziehen Sie im Zweifel Fachleute zu Rate.

- Durch eine Recherche mit dem Namen des fraglichen Anbieters im Internet und einer Ergänzung der Stichworte "Betrug" oder "Erfahrung" können erste hilfreiche Hinweise zu dessen Seriosität gewonnen werden. Da die Täter die Plattformnamen oft wechseln, ist ein Nicht-Erscheinen aber keine Garantie für Seriosität.

- Auch bei geänderten Plattformnamen mit derselben Betrugsmasche werden keine investierten Gelder ausbezahlt.

- Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen ungewöhnlich hohe Renditen in Aussicht gestellt werden.

- Vertrauen Sie keinen in Chatgruppen auftretenden "Privatermittlern", die versprechen, verlorengegangene Gelder zurückzuholen.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sind oder bei Ihnen der Verdacht auf einen Betrugsversuch besteht, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/ und auf dem YouTube-Kanal der Polizei BW: https://www.youtube.com/watch?v=xPJqp9zA1y8 sowie auf der Homepage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Finanzbetrug/Anlagebetrug/anlagebetrug_node.html

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell