Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Warnung vor falschen Bankmitarbeitern, Polizeibeamte angegriffen, Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag erlitten. Gegen 11.35 Uhr wollte ein 69 Jahre alter Mann mit einem Ford von der Rommelsbacher Straße nach rechts auf die Emil-Adolff-Straße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen 23-jährigen Radfahrer, der in gleicher Richtung auf dem Fahrradstreifen unterwegs war. Aufgrund der Kollision stürzte der junge Mann zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto beträgt circa 1.500 Euro. Das Fahrrad war augenscheinlich nicht beschädigt worden. (mr)

Kirchheim (ES): Exhibitionist erwischt

Ein Exhibitionist konnte am Dienstagnachmittag bei den Kirchheimer Bürgerseen festgenommen werden. Der 59-Jährige hielt sich kurz vor 15.30 Uhr auf dem Hügel beim ersten See auf. Hierbei war der Mann unbekleidet und befriedigte sich selbst. Mehreren Frauen fiel dies auf und sie verständigten die Polizei. Eine zufällig sich vor Ort befindliche Zivilstreife des Reviers Kirchheim konnte den 59-Jährigen antreffen und vorläufig festnehmen. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Er sieht jetzt einer Anzeige wegen exhibitionistischen Handlungen entgegen. (ms)

Neuffen (ES): Anhänger umgekippt

Die falsche Beladung eines Anhängers dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Dienstagnachmittag auf der L1250, der Neuffener Steige ereignet hat. Ein 69-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit seinem Toyota RAV4 auf der Steige bergaufwärts unterwegs. An seinem Wagen hatte er einen zweiachsigen Anhänger angehängt, der mit Baumstämmen beladen war. Diese waren mit Spanngurten auch ordnungsgemäß gesichert. Allerdings war der schwerste der Baumstämme oben aufgelegt und oberhalb der Bordwände gelegt worden, sodass der Schwerpunkt der Ladung oben lag. In einer langgezogenen Linkskurve brach der Anhänger plötzlich aus, kam zunächst nach rechts ab, bevor er sich komplett um die eigene Achse drehte und umgedreht auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Die Baumstämme verblieben weiterhin fest verzurrt auf dem Anhänger. Verletzt wurde niemand. Allerdings gestaltete sich die Bergung des Anhängers und der Ladung aufwändig. Die Feuerwehr musste zunächst mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten anrücken und die Baumstämme zersägen, bevor sie mittels eines Rückewagens von der Fahrbahn entfernt und der Anhänger geborgen werden konnte. Hierzu musste die Neuffener Steige für rund eine Stunde komplett gesperrt werden, was entsprechende Verkehrsbehinderungen nach sich zog. Während am Toyota augenscheinlich kein Schaden entstanden war, dürften sich die Sachschäden an Anhänger und der Fahrbahn auf rund 8.000 Euro belaufen. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Polizeibeamte angegriffen

Wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 28-Jährigen. Am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, war die Polizei auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Karlstraße gerufen worden, weil ein zunächst Unbekannter dort Kunden belästigt und angepöbelt hatte. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den 28-Jährigen, dem in der Folge ein Platzverweis erteilt wurde. Diesem kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nur nicht nach, sondern er beleidigte die Beamten zudem. Als er dazu noch einen der Polizisten angriff und zu Boden stieß, wurde er unter Anwendung unmittelbaren Zwangs vorläufig festgenommen. Bei dem Einsatz wurden beide Polizeibeamte leicht verletzt, konnten ihren Dienst anschließend aber fortsetzen. Da gegen den polizeibekannten 28-Jährigen noch ein offener Haftbefehl in anderer Sache bestand, wurde Mann in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

Balingen (ZAK): Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Besonders dreiste Betrügerinnen haben am Dienstag eine Seniorin aus Balingen um mehrere hundert Euro gebracht. Die Frau erhielt einen Telefonanruf, in dem sich die Gesprächspartnerin als Bankmitarbeiterin ausgab und eine hohe Abbuchung vom Konto der Seniorin vorgaukelte. Außerdem gab die Täterin an, dass nun die EC-Karte der Frau überprüft werden müsse. Die Geschädigte gab im Telefonat die PIN preis und händigte einer Komplizin der Anruferin, die zur Abholung an der Wohnanschrift erschien, die Bankkarte aus. Im weiteren Verlauf wurden vom Konto der Seniorin mehrere hundert Euro abgehoben. Später flog der Betrug auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang dringend:

- Geben Sie niemals Ihre Bankkarte, Ihre Zugangsdaten oder Ihre PIN an fremde Personen heraus. Weder die Polizei, noch ein Bankmitarbeiter wird dies jemals von Ihnen verlangen.

- Rufen Sie im Zweifelsfall Ihre Angehörigen oder die Polizei an.

Weitere Tipps zum sicheren Umgang mit Zahlungskarten finden Sie auch unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkarte nbetrug/ .(mr)

Balingen (ZAK): Bei Sturz schwer verletzt

Ein E-Scooter-Lenker hat sich bei einem Sturz am Dienstagabend in Engstlatt schwere Verletzungen zugezogen. Der 21-Jährige war gegen 18.45 Uhr auf einem Feldweg in Richtung Weiherstraße unterwegs und kam wohl beim Überfahren einer Unebenheit zu Fall. Vom Rettungsdienst wurde er in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Nichtbeachten der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag in Ebingen ereignet hat. Eine 18-Jährige war kurz nach 16 Uhr mit einem Rettungswagen ohne Sondersignale auf der Spitalstraße unterwegs und hielt an der Haltelinie mit der bevorrechtigten Gartenstraße an. Beim Anfahren kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Abarth 500 eines 68 Jahre alten Mannes. Der Schaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. Ersten Erkenntnissen nach waren die beiden Beteiligten sowie ihre Beifahrer unverletzt geblieben. Im Rettungswagen wurde kein Patient befördert. (ms)

Hechingen (ZAK): Zu dicht aufgefahren

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der Hofgartenstraße ereignet hat. Der 23-Jährige war kurz vor 18 Uhr mit seiner Yamaha auf der Hofgartenstraße vom Bahnhof herkommend unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 28-Jähriger mit seinem Seat Cupra verkehrsbedingt bremsen musste. Weil er zu dicht aufgefahren war konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ins Heck des Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer über den Lenker hinweg abgeworfen und prallte gegen die Heckscheibe des Autos, die dabei zerstört wurde. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

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