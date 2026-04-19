Kreisfeuerwehrverband Stormarn

FW-Stormarn: Jahreshauptversammlung: Clemens Tismer mit dem deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet

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Travenbrück (ots)

Am Freitag, den 17. April 2026 versammelten sich die Kameradinnen und Kameraden der Stormarner Feuerwehren in Bad Oldesloe, um die Jahreshauptversammlung 2026 abzuhalten.

Kreiswehrführer Olaf Klaus eröffnete die Versammlung pünktlich um 19:00 Uhr und begrüßte unter den anwesenden Gästen u.a. den stellv. Landrat Joachim Wagner, den Kreispräsidenten Hans-Werner Harmuth, die Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein und Henri Schmidt, sowie weitere Gäste aus Politik und Wirtschaft, Kameradinnen und Kameraden benachbarter Landes- und Kreisfeuerwehrverbände und natürlich die Kameradinnen und Kameraden der Stormarner Feuerwehren.

Kreispräsident Hans-Werner Harmuth dankte während seiner Grußworte allen Kameradinnen und Kameraden für ihre geleistete Arbeit und ihr Engagement in diesem Jahr und erläuterte nochmals wie wichtig die Arbeit jeder einzelnen Feuerwehr in den Gemeinden und Städten ist. Er betonte angesichts steigender Einsatzzahlen die Notwendigkeit, Rettungswachen auszubauen und neue Standorte zu schaffen - auch über alternative Finanzierungsmodelle außerhalb des Kreishaushalts. Zugleich hob er den engen und konstruktiven Dialog zwischen Politik und Verwaltung im Kreis Stormarn hervor, der gezielte und notwendige Investitionen ermögliche. Mit der Kampagne "Respekt für Retter" werde zudem ein klares Zeichen gegen Gewalt gegenüber Einsatzkräften gesetzt und landesweit Unterstützung mobilisiert. Abschließend unterstrich er die Bedeutung von Nachwuchsgewinnung sowie die enge Zusammenarbeit aller Organisationen der "Blaulichtfamilie" im Katastrophenschutz.

Der leitende Kriminaldirektor von der Polizeidirektion Ratzeburg Bernd Koop dankte für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr. Er betonte, dass insbesondere bei Großschadenslagen ein abgestimmtes und reibungsloses Zusammenwirken aller Einsatzkräfte entscheidend für den Einsatzerfolg sei. Zudem hob er hervor, dass regelmäßiger Austausch und gemeinsame Übungen die Basis für dieses funktionierende Miteinander bilden.

Im Bericht des Kreiswehrführers erläuterte Olaf Klaus, dass sich die Mitgliederzahlen der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Stormarn weiterhin auf einem stabilem Niveau bewegen. Neben 3154 Feuerwehrmännern beteiligen sich 529 (+56 im Vergleich zu 2024) Feuerwehrfrauen im vergangenen Jahr im Stormarner Feuerwehrwesen. Stolz berichtete Olaf Klaus über die Mitgliederentwicklung in der Stormarner Jugendfeuerwehr. Dort ist die Mitgliederzahl mit über 1040 Mitgliedern in den 40 Jugendfeuerwehren weiterhin auf einem hohen Niveau.

Beim nächsten Tagesordnungspunkt "Wahlen" galt es, einen neuen Beisitzer im Vorstand zu wählen. Der Kamerad Sven-Arne Werner von der Feuerwehr Bargteheide wurde einstimmig zum neuen Beisitzer in den Vorstand gewählt. Er folgt auf Clemens Tismer, der nicht mehr zur Wahl angetreten ist. Mit seiner Wahl setzt die Versammlung ein klares Zeichen für Kontinuität und Verlässlichkeit in der Vorstandsarbeit. Werner kündigte an, sich engagiert für die Belange der Kameradinnen und Kameraden einzusetzen und die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortzuführen.

Im Anschluss zeichnete der stellv. Landrat Joachim Wagner verdiente Kameradinnen und Kameraden mit den Brandschutzehrenzeichen in Gold, bzw. Silber aus. Folgende Kameradinnen und Kameraden durften sich über die Auszeichnung freuen:

Brandschutz-Ehrenzeichen in Gold 50 Jahre:

- Löschmeister Kai Soyka (FF Willighusen)

Brandschutz-Ehrenzeichen in Gold 40 Jahre:

- Löschmeister Kai Steenhagen (FF Hoisbüttel)

Brandschutz-Ehrenzeichen in Silber 25 Jahre

- Hauptbrandmeister 3*** Michael Lüders (FF Oststeinbek) - Oberlöschmeister Martin Schmidt (FF Hoisbüttel)

Danach folgte der Tagesordnungspunkt Abberufungen und Berufungen.

Berufungen:

- Oberfeuerwehrmann Johann Wilhelm Engler (Kreisausbilder Maschinisten) - Hauptfeuerwehrmann*** Larry Thurman Taylor (Lehrgangsleiter Truppführung) - Hauptlöschmeister** Sebastian Stark (Lehrgangsleiter Motorsäge) - Hauptfeuerwehrfrau** Ann-Kathrin Krohn (Kreisausbilderin Atemschutz) - Hauptfeuerwehrmann** Richard von Justenhoven (Kreisausbilder Atemschutz) - Hauptfeuerwehrmann*** Maximilian Mey (Kreisausbilder Technische Hilfe) - Hauptlöschmeister** Michael Buhk (Kreisausbilder Sicherheitsauftragter) - Löschmeister Jan Levin de Oliveira (Fachwart Presse-/Öffentlichkeitsarbeit) - Hauptlöschmeister** Thiessen Niclas (Fachwart VBB)

Abberufungen:

- Oberbrandmeister Sebastian Trau (Lehrgangsleiter Motorsäge) - Brandmeister Torsten Pardun (Lehrgangsleiter Truppführung) - Hauptlöschmeister Jens de Vries (Ausbilder Atemschutz) - Brandmeister Tim Peters (Fachwart Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)

Anschließend folgten Ehrungen und Beförderungen. Hier zeichnete Kreiswehrführer Olaf Klaus Kameradinnen und Kameraden für langjährige Tätigkeit im Feuerwehrwesen aus und führte folgende Beförderungen durch.

Weitere Ehrungen:

Schleswig-Holsteinisches Feuerwehrehrenkreuz in Silber:

- Hauptbrandmeister*** Michael Mey (FF Ahrensfelde/Ahrensburg) - Brandmeister Torsten Pardun (FF Bad Oldesloe) - Oberbrandmeister Sebastian Trau (FF Tangstedt)

Stormarner Feuerwehrehrenmedaille:

- Löschmeister Mika Antila (FF Großhansdorf)

Beförderungen:

Hauptbrandmeister**:

- Kevin Schneiderat (Kreisjugendfeuerwehr)

Oberbrandmeister:

- Stefan Eckmann (FF Wilstedt)

Brandmeister:

- Dennis Langhoff (FF Reinfeld) - Constantin Oberrath (FF Barsbüttel)

Hauptlöschmeister***:

- Lars Ebner (FF Oststeinbek)

Hauptlöschmeister**:

- Felix Gapinski (FF Ohe) - Larry Thurman Taylor (FF Ohe) - Martin Steinkamp (FF Siek)

Oberlöschmeister:

- Michael Beer (FF Barsbüttel) - Florian Fritz (FF Oststeinbek) - Dana Klinzmann (FF Ohe) - Rufus Mahncke (FF Schönningstedt) - Antonia Mey (FF Ahrensfelde/Ahrensburg)

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung von Clemens Tismer mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold - einer der höchsten Ehrungen im Feuerwehrwesen. Damit wurde sein jahrzehntelanges, außergewöhnliches Engagement gewürdigt, das weit über das übliche Maß hinausgeht. Seit seinem Eintritt in die Feuerwehr im Jahr 1980 hat Tismer die Entwicklung der Feuerwehr Trittau sowie des Kreisfeuerwehrwesens in Stormarn maßgeblich geprägt - unter anderem als Jugendfeuerwart, Gemeindewehrführer und zuletzt in verantwortlicher Funktion auf Kreisebene im Bereich Einsatz und Katastrophenschutz.

Sein Wirken zeichnet sich durch Verlässlichkeit, Führungsstärke und eine tiefe Verbundenheit zur Feuerwehr aus. Besonders in der Nachwuchsarbeit hat er Generationen von Feuerwehrangehörigen geprägt und nachhaltig beeinflusst. Die Verleihung des Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Gold würdigt nicht nur seine Funktionen und Verdienste, sondern vor allem die bleibenden Spuren, die er in der Gemeinschaft und bei vielen Kameradinnen und Kameraden hinterlassen hat.

Zum Ende der Veranstaltung widmete der Kreiswehrführer Olaf Klaus einige Worte an alle Kameradinnen und Kameraden. Er bedankte sich für die geleistete Arbeit in diesem Jahr: "Die steigenden Einsatzzahlen sind für uns alle eine Belastung, daher ist es umso wichtiger danke zu sagen, an jede Einzelne und jeden Einzelnen in unseren Feuerwehren hier bei uns im Kreis Stormarn".

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