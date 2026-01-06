Kreisfeuerwehrverband Stormarn

FW-Stormarn: Feuer in Einfamilienhaus: Großeinsatz in Grönwohld

Travenbrück (ots)

Am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Grönwohld, Lütjensee und Großhansdorf zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Erdgeschoss in Vollbrand und das Feuer hatte bereits auf das 1. Obergeschoss sowie den Dachstuhl übergegriffen. Die zuerst eintreffenden Kräfte leiteten umgehend die Menschenrettung sowie die Brandbekämpfung ein. Eine Person konnte zunächst schwer verletzt aus dem Gebäude gerettet werden, erlag jedoch im weiteren Einsatzverlauf ihren schweren Verletzungen. Eine weitere verletzte Person wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden die Freiwillige Feuerwehr Trittau, die SEG Betreuung sowie das Technisches Hilfswerk zur Einsatzstelle hinzugezogen. Insgesamt waren rund 130 Einsatzkräfte im Einsatz.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse mit Eis und Schnee besonders anspruchsvoll. Zusätzlich musste die Wasserversorgung über mehrere Kilometer aufgebaut und verlegt werden, um eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen.

Während des laufenden Einsatzes besetzte die Freiwillige Feuerwehr Großensee ihr Gerätehaus, um im Einsatzfall den Brandschutz für das restliche Amtsgebiet des Amt Trittau sicherzustellen.

Die Brandbekämpfung zog sich bis in die Nacht hinein. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis 1.30 Uhr an.

Während des Einsatzes verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Nach medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst war kein Transport in ein Krankenhaus erforderlich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

