Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Wohnhaus; Pfefferspray versprüht

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Leichtverletzt wurde ein 16-jähriger Fahrradfahrer, der am Dienstagmorgen an der Kreuzung Poststraße / Rainlenstraße / Dammweg einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Jugendliche war kurz nach sieben Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Dammweg in Richtung Rainlenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Poststraße hielt er zunächst an und fuhr im Anschluss in die Straße ein. Aufgrund eines am Fahrbahnrand ordnungsgemäß haltenden Busses übersah er dabei einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 2er BMW. Dessen 44 Jahre alter Fahrer hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Ein Rettungswagen brachten den Radler nachfolgend ins Krankenhaus. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 10.500 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Bei Sturz verletzt

Ein junger E-Scooter Fahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Montagabend leicht verletzt. Der 15-Jährige war gegen 17.30 Uhr auf der Aispachstraße unterwegs und kam dabei alleinbeteiligt zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am E-Scooter entstand ein Schaden von etwa 250 Euro. (ar)

Engstingen (RT): Pkw contra Pedelec

Ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in der Reutlinger Straße am Montag leicht verletzt. Ein 63-jähriger Fahrer eines Sprinters befuhr gegen 18.20 Uhr den Kreisverkehr von der Reutlinger Straße herkommend und beabsichtigte diesen in Richtung Hohenstein zu verlassen. Beim Einfahren übersah er den bereits im Kreisverkehr befindlichen, vorfahrtsberechtigten Pedelec-Lenker und es kam zum Zusammenstoß. In der Folge drehte sich das E-Bike um 180 Grad und der 54-Jährige stürzte zu Boden, wobei er leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Pedelec wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Am Mercedes-Sprinter entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. (ar)

Owen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der K1249 ereignet hat. Eine 18-jährige Fahranfängerin war gegen 22.10 Uhr mit ihrer Mercedes C-Klasse auf der Kreisstraße vom Parkplatz "Hörnle" herkommend bergabwärts in Richtung Owen unterwegs, als sie am Ende einer langgezogenen Linkskurve mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Ihren Angaben zufolge war sie einem Reh ausgewichen. Die Fahrerin wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Auch ihre gleichaltrige Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zur Rettung der beiden Schwerverletzten aus dem Wagen musste von der Feuerwehr das Dach des Mercedes entfernt werden. Das Auto wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen. Im Einsatz waren neben der Polizei, die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen, einem Notarzt, einem Rettungshubschrauber und einem organisatorischen Leiter. (cw)

Esslingen (ES): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag bei der Pliensauvorstadt erlitten. Ein 65-Jähriger befuhr gegen 11.40 Uhr mit seinem Mountainbike die Hohenheimer Straße bergabwärts in Richtung Stadtmitte. Als eine vorausfahrende, 53 Jahre alte BMW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste, reagierte der Radler zu spät und musste eine Vollbremsung einlegen. Hierbei wurde er über den Lenker abgewiesen und prallte gegen das Heck des Pkw. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle musste er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf knapp über 2.000 Euro. (ms)

Ostfildern (ES): Unfallflucht durch Radfahrer

Ein Stadtbahnfahrer musste am Montagnachmittag eine Gefahrenbremsung aufgrund eines Radfahrers einlegen. Der 25 Jahre alte Fahrer der U 7 hatte kurz vor 17.30 Uhr zunächst an der Haltestelle Kreuzbrunnen im Scharnhauser Park angehalten. Kurz nach dem Losfahren in Richtung Nellingen querte ein bislang unbekannter Radfahrer den dortigen Bahnübergang von rechts nach links in Richtung Otto-Reiniger-Weg. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der Stadtbahnfahrer stark abbremsen, wodurch zwei Fahrgäste zu Sturz kamen. Hierbei verletzten sich ein zwölf Jahre alter Junge sowie eine 60 Jahre alte Frau leicht. Sie benötigten keinen Rettungsdienst. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zu dem Radfahrer, der ohne anzuhalten weitergefahren war, aufgenommen. (ms)

Ostfildern (ES): Radfahrerin verletzt

Ein 59-jährige Fahrradfahrerin ist nach einem Unfall mit einem anderen Radfahrer am Montag leicht verletzt worden. Die Dame befuhr mit ihrem Mountainbike den Radweg neben der Niemöllerstraße in Fahrtrichtung Nellingen. Am Ortsausgang kreuzte ein noch unbekannter junger Mann mit seinem Fahrrad die Fahrspur der 59-Jährigen und nahm ihr die Vorfahrt. Daraufhin kollidierten beide miteinander, wobei die Zweiradlenkerin sich leicht verletzte. Sie wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bis zu deren Eintreffen kümmerte sich der Unfallverursacher um die Verletzte, entfernte sich jedoch daraufhin vom Unfallort. Am Mountainbike der Dame entstand kein Sachschaden. (ar)

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